

تفاصيل حسابات التوفير في بنكي بلوم والإمارات دبي الوطني بدون رسوم تفاصيل حسابات التوفير في بنكي بلوم والإمارات دبي الوطني بدون رسوم

يتيح بنكا بلوم مصر والإمارات دبي الوطني، فتح حسابات توفير دون احتساب أي رسوم أو التزام بحد أدنى لفتح الحساب حتى نهاية الشهر الجاري خلال فعالية اليوم العالمي للادخار في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي.



وكان البنك المركزي قرر قبل عامين تحديد أربع فعاليات للشمول المالي على مدار كل عام وهم يوم الشمول المالي العربي في أبريل، واليوم العالمي للمرأة في مارس، ويوم الشباب في أغسطس، واليوم العالمي للادخار في أكتوبر بهدف تحفيز البنوك على فتح حسابات توفير للعملاء الجدد مجانًا دون مصاريف إدارية، وإصدار محافظ إلكترونية من أجل تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.



ويتيح بنكا بلوم والإمارات دبي فتح حسابات التوفير بصورة من الرقم القومي فقط مع تقديم طلب موقع من العميل بفتح الحساب.

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ويقدم مصراوي تفاصيل الفائدة على حسابات التوفير في بنكي بلوم والإمارات دبي الوطني:أولا: الإمارات دبي الوطني:حساب التوفير العادي الشخصي المقسم إلى 5 شرائح تتباين بينهم الفائدة حسب حجم كل شريحة:الشريحة الأولى من (5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه): نسبة الفائدة 4% سنوياالشريحة الثانية من (50 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه): نسبة الفائدة 4.25% سنوياالشريحة الثالثة من (350 ألف جنيه إلى مليون جنيه): نسبة الفائدة 4.5% سنوياالشريحة الرابعة من (مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه): نسبة الفائدة 5% سنوياالشريحة الخامسة من (5 ملايين جنيه إلى فوق): نسبة الفائدة 5% سنويادورية صرف العائد: شهري أو ربع السنوي حسب رغبة العميل.احتساب الفائدة: يبدأ من فوق 5 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب أي عائدثانيا- تفاصيل حساب التوفير العادي في بنك بلوم:يتيح حساب توفير بفائدة موحدة على كل الشرائح ولكن تتباين حسب دورية صرف العائد.تتراوح الفائدة بين: 6.5% سنويا للعائد الشهري، و6.75% سنويا للعائد ربع السنوي، و7% سنويا للعائد نصف السنوي، و7.5% سنويا للعائد السنويويبدأ احتساب الفائدة: من أول ألف جنيهوتوجد حسابات مختلفة في البنكين ولكن متغيرة مرتبطة بسعر الكوريدور في البنك المركزي أي تصعد أو تنخفض حسب تحديد متوسط نسبة الفائدة بالمركزي.