قالت إخصائية تغذية في جامعة سانت بطرسبرغ الروسية، إلميرا إبراهيموفا، إن القرفة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتقوي جهاز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم.
وتابعت إبراهيموفا: "القرفة غنية بمضادات الأكسدة لاحتوائها على مادة البوليفينول التى تحمي الجسم من الأكسدة، مما يعني أنها وسيلة جيدة للوقاية من السرطان"، موضحة أن لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات وتعزز المناعة بسبب مركبات الفلافونويد، حسبما ذكر موقع "rosbalt" الروسي.
ومن فوائد القرفة أنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية، وهذه الخاصية تجعل من القرفة غذاء فاعلا في التقليل من أعراض الالتهابات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خبيرة تغذية روسية تكشف فوائد شرب القرفة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق