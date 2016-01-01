خبيرة تغذية روسية تكشف فوائد شرب القرفة

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خبيرة تغذية روسية تكشف فوائد شرب القرفة

قالت إخصائية تغذية في جامعة سانت بطرسبرغ الروسية، إلميرا إبراهيموفا، إن القرفة تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتقوي جهاز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم.

وتابعت إبراهيموفا: "القرفة غنية بمضادات الأكسدة لاحتوائها على مادة البوليفينول التى تحمي الجسم من الأكسدة، مما يعني أنها وسيلة جيدة للوقاية من السرطان"، موضحة أن لها أيضًا خصائص مضادة للالتهابات وتعزز المناعة بسبب مركبات الفلافونويد، حسبما ذكر موقع "rosbalt" الروسي.

ومن فوائد القرفة أنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية، وهذه الخاصية تجعل من القرفة غذاء فاعلا في التقليل من أعراض الالتهابات.

وأكدت أن شرب القرفة يوميًا يفيد صحة القلب بشكل كبير، فقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فهي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وقد تزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول المفيد، مما يساعد على منع تراكم الكوليسترول الفائض في الشرايين.

المصدر: الدستور

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