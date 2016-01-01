ناسا تعلن عن اكتشاف جديد مثير حول القمر

أعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف جديد مثير حول القمر من مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (صوفيا) في مؤتمر إعلامي اليوم الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أن لديها بعض الأخبار المثيرة التي ترغب في تشاركها حول القمر، وبينما لم تكشف عنها عند لحظة كتابة هذه السطور، فقد أشارت إلى أن الاكتشاف
الجديد تم رصده بواسطة مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء "صوفيا".
في إطار برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا ، سترسل الوكالة أول امرأة والرجل التالي إلى سطح القمر في عام 2024 للتحضير للقفزة العملاقة التالية - استكشاف الإنسان للمريخ في أوائل العقد الثالث
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