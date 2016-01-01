تعرف على طقس الأحد 25 أكتوبر

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تعرف على طقس الأحد 25 أكتوبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 25 أكتوبر، طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على السواحل الغربية، لطيف ليلا على السواحل الشرقية.

طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، لطيف ليلا على جنوب سيناء طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد.. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية: يكون هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة (دمياط - بورسعيد) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 27 20
وادي النطرون 27 19
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 19
دمنهور 27 20
بلطيم 27 20
مطروح 26 18
السلوم 26 18
سيوة 27 16
بورسعيد 27 23
دمياط 27 22
الزقازيق 28 20
المنصورة 27 19
الإسماعيلية 28 20
السويس 28 21
العريش 28 20
رفح 28 19
رأس سدر 29 21
نخل 28 17
نويبع 27 24
طابا 27 22
كاترين 27 15
الطور 27 23
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 31 24
مرسى علم 31 24
الفيوم 29 19
بنى سويف 29 18
المنيا 29 17
أسيوط 31 18
سوهاج 31 19
قنا 31 20
الأقصر 32 21
أسوان 32 23
إدفو 33 23
أبوسمبل 32 23
الوادي الجديد 33 18
شلاتين 33 26
أبو رماد 32 27
حلايب 31 27
رأس حدربة 31 28

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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