يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 25 أكتوبر، طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على السواحل الغربية، لطيف ليلا على السواحل الشرقية.
طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، لطيف ليلا على جنوب سيناء طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد.. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.
وبالنسبة للظواهر الجوية: يكون هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة (دمياط - بورسعيد) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على طقس الأحد 25 أكتوبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق