

تعرف على طقس الأحد 25 أكتوبر تعرف على طقس الأحد 25 أكتوبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 25 أكتوبر، طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على السواحل الغربية، لطيف ليلا على السواحل الشرقية.



طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، لطيف ليلا على جنوب سيناء طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد.. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.



وبالنسبة للظواهر الجوية: يكون هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة (دمياط - بورسعيد) وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 28 19الإسكندرية 27 20وادي النطرون 27 19طنطا 28 19شبين الكوم 28 19دمنهور 27 20بلطيم 27 20مطروح 26 18السلوم 26 18سيوة 27 16بورسعيد 27 23دمياط 27 22الزقازيق 28 20المنصورة 27 19الإسماعيلية 28 20السويس 28 21العريش 28 20رفح 28 19رأس سدر 29 21نخل 28 17نويبع 27 24طابا 27 22كاترين 27 15الطور 27 23شرم الشيخ 32 25الغردقة 31 24مرسى علم 31 24الفيوم 29 19بنى سويف 29 18المنيا 29 17أسيوط 31 18سوهاج 31 19قنا 31 20الأقصر 32 21أسوان 32 23إدفو 33 23أبوسمبل 32 23الوادي الجديد 33 18شلاتين 33 26أبو رماد 32 27حلايب 31 27رأس حدربة 31 28