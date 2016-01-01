طرق علاج السكتة الدماغية



السكتة الدماغية السكتة الدماغية

تعد السكتة الدماغية من اخطر المشكلات الصحية التى يمكن أن تتسب فى وفاة العديد من الاشخاص من مختلف الاعمار لذا فمن المهم معرفة طرق علاجها



ووفقا لما ذكره موقع " NHS" يعتمد العلاج على نوع السكتة الدماغية التي تعاني منها ، بما في ذلك الجزء المصاب من الدماغ وسببه.



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عادة ما يتم علاج السكتات الدماغية بالأدوية. ويشمل ذلك الأدوية لمنع الجلطات الدموية وحلها ، وخفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

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في بعض الحالات ، قد تكون هناك حاجة لإجراءات لإزالة جلطات الدم. قد تكون الجراحة مطلوبة أيضًا لعلاج تورم الدماغ وتقليل خطر حدوث مزيد من النزيف إذا كان هذا هو سبب السكتة الدماغية.يتعافى من السكتة الدماغيةغالبًا ما يعاني الأشخاص الذين ينجون من السكتة الدماغية من مشاكل طويلة الأمد ناجمة عن إصابة دماغهم.يحتاج بعض الأشخاص إلى فترة طويلة من إعادة التأهيل قبل أن يتمكنوا من استعادة استقلالهم السابق ، بينما لا يتعافى الكثيرون تمامًا ويحتاجون إلى دعم مستمر بعد السكتة الدماغية.يجب على السلطات المحلية توفير خدمات إعادة التأهيل مجانًا لأي شخص يتم تقييمه على أنه يحتاج إليها.تساعد هذه الخدمات الشخص الذي يتعافى من السكتة الدماغية على تعلم أو إعادة تعلم المهارات التي يحتاجها للعيش في المنزل بشكل مستقل.سيظل بعض الأشخاص بحاجة إلى نوع من الرعاية أو المساعدة في أنشطتهم اليومية.على سبيل المثال ، قد يأتي عامل الرعاية إلى منزل الشخص للمساعدة في الاغتسال وارتداء الملابس ، أو لتوفير الرفقة.