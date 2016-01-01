ما فعله جريمة.. أحمد موسى يطالب ماكرون بالاعتذار عن التصريحات المسيئة| فيديو



أحمد موسى وماكرون أحمد موسى وماكرون

طالب الإعلامي أحمد موسى، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتذار عن التصريحات المُسيئة للدين الإسلامي والنبي محمد "صلى الله عليه وسلم".



وردّ الإعلامي أحمد موسى على تصريحات "ماكرون" المُسيئة بعرض أغنية «يا حبيبي يا محمد»، على الهواء.



وعلق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المسيئة للرسول الكريم والدين الإسلامي قائلا،:" ما فعله ماكرون جريمة"، مؤكدا أن ماكرون يتعامل وكأنه لا يوجد عالم إسلامي ورئيس فرنسا أهان كل المسلمين حول العالم ولا نسمع صوت يدافع عن الإسلام ونبي الأمة".

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وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لا نجد من يدافع عن النبي محمد و كأن حديث الرئيس الفرنسي سيمر مرور الكرام "، مضيفا:" ما فعله الرئيس الفرنسي جريمة وإساءة للمليار ونصف مليار مسلم حول العالم، وما فعله ماكرون جريمة في حق الدين ورسولنا خط أحمر".وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" ماكرون يشن حملة كراهية ضد الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم"، وتابع منفعلا:" من يقبل تلك الإهانة".ولفت الإعلامي أحمد موسى:" ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون ليس حرية راي او تعبير ولكنه إهانة للمسلمين"، مضيفا:" إحنا أكتر ناس متضررين من العمليات الإرهابية التي تسيء للدين الإسلام، والدين الإسلامي يحرم القتل".