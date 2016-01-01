طالب الإعلامي أحمد موسى، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتذار عن التصريحات المُسيئة للدين الإسلامي والنبي محمد "صلى الله عليه وسلم".
وردّ الإعلامي أحمد موسى على تصريحات "ماكرون" المُسيئة بعرض أغنية «يا حبيبي يا محمد»، على الهواء.
وعلق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المسيئة للرسول الكريم والدين الإسلامي قائلا،:" ما فعله ماكرون جريمة"، مؤكدا أن ماكرون يتعامل وكأنه لا يوجد عالم إسلامي ورئيس فرنسا أهان كل المسلمين حول العالم ولا نسمع صوت يدافع عن الإسلام ونبي الأمة".
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التعليقات على ما فعله جريمة.. أحمد موسى يطالب ماكرون بالاعتذار عن التصريحات المسيئة| فيديو
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