طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة

تارت المانجو
يعد التارت من الحلويات المميزة للعديد من الأشخاص، ويفضلون تناولة بطرق ونكهات مختلفة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل تارت المانجو على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير تارت مانجو
2 كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب زبدة
2 بيضة
فانيليا
نصف كوب سكر بودرة
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
مربى مانجو
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للحشو
1 كيلو مانجو قطع
1 كوب سكر
1 كوب ماء
عصير ليمون او ملح ليمون
للتزيين
مانجو قطع
طريقة تحضير تارت مانجو
للمربى
* يوضع الخليط فى إناء على النار
* يترك الخليط على النار ليغلي
* عند النضج توضع رشة ملح ليمون أو عصير ليمون
للتارت
* تخلط الزبدة بدرجة حرارة الغرفة في العجان مع السكر البودرة والبيض والفانيليا والبيكنج بودر والدقيق ورشة الملح
* يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة ويفضل أن توضع في الثلاجة
* تفرد بالنشابة وتوضع في قاع وجوانب صينية تارت
* يفرد خليط المانجو بعد أن يبرد
* تبشر باقي العجينة على الوجه
* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج
* يترك ليهدأ ويزين بقطع المانجو ويقدم .
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