ليفربول يفوز على شيفيلد 2-1 في الدوري الإنجليزي.. فيديو



ليفربول يفوز على شيفيلد ليفربول يفوز على شيفيلد

فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



هدف المباراة الأول جاء عن طريق ساندير بييرج لاعب شيفيلد في الدقيقة 13 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار.



حاول لاعبو ليفربول بعد ذلك تعديل النتيجة بقيادة محمد صلاح حتى نجحوا في ذلك عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 41 لينتهي الشوط بالتعادل بين الفريقين

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وفي الشوط الثاني، ألغت تقنية الفار هدفًا لـ محمد صلاح بسبب وجوده في موقع تسلل وذلك في الدقيقة 62.وفي الدقيقة 64، أرسل السنغالي ساديو ماني كرة عرضية من الجهة اليسرى ليحولها دييجو جوتا برأسه في الشباك معلنًا عن الهدف الثاني لليفربول.وفي الدقيقة 80، حرم القائم الأيسر لمرمى شيفيلد محمد صلاح من تسجيل هدفًا لـ ليفربول، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في المركز الثاني، فيما توقف شيفيلد عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر.