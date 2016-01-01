فاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
هدف المباراة الأول جاء عن طريق ساندير بييرج لاعب شيفيلد في الدقيقة 13 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار.
حاول لاعبو ليفربول بعد ذلك تعديل النتيجة بقيادة محمد صلاح حتى نجحوا في ذلك عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 41 لينتهي الشوط بالتعادل بين الفريقين
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التعليقات على ليفربول يفوز على شيفيلد 2-1 في الدوري الإنجليزي.. فيديو
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