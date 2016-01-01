ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الرجاء

تلقى نادى الزمالك ضربة موجعة قبل مواجهة الرجاء المغربى فى دورى أبطال أفريقيا بتجدد إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشد في العضلة الامامية خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويغيب اللاعب عن الفريق الأبيض خلال مباراة الدراويش بسبب الإصابة .
ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق بالمباراة المهمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها أول نوفمبر. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للحاق بالمباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي والتي ستقام باستاد القاهرة.
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