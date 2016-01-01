كالعادة.. الجماعة الإرهابية تبث فيديوهات قديمة لمحاولة الإساءة للدولة

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جماعة الإخوان الإرهابية

كعادتها جماعة الإخوان الإرهابية تبث فيديوهات وبعض التداولات الإعلامية القديمة منذ سنوات ماضية للإساءة لمؤسسات الدولة.

ولكن مع الاموال الكبيرة التى تصرفها الجماعة الإرهابية الا انها اصبحت مفلسة وكل محاولاتها مكشوفة والشعب المصري أصبح واعيا لكل محاولات الجماعة الدنيئة قولا واحدا.. الشعب المصرى أصبح مدركا وواعيا لمحاولات النيل من مؤسسات الدولة وبث الأكاذيب المحاولة لزعزعة ثقته في تلك المؤسسات .. فإلى مزبلة التاريخ يا جماعة الكذب والإرهاب بلا رجعة.

المصدر: elbalad

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