أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ قنوات الشر.. فيديو



الإعلامي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك إقبالا كثيفا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية بجميع المحافظات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أى شخص يريد تصوير الإقبال؛ عليه أن يتوجه لـ اللجان، مؤكدًا أن تلك الرسالة لـ قنوات الشر.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى: ان هناك لجانا تشهد إقبالا كثيفا ولجانا أخري تستقبل اعدادا متوسطة، مؤكدًا " معنديش مشكلة أنى اعرض كل حاجة".

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وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.