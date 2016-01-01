الصحة تكشف أسباب تزايد إصابات كورونا الأيام الماضية.. وتحذير لهذه الفئة

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أسباب تزايد إصابات كورونا الأيام الماضية


قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تزايدًا طفيفًا في إصابات كورونا بدأ منذ أيام قليلة، تزامنًا مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وما يحدث في العالم من تزايد الإصابات.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الأولى" مساء السبت، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شددت على انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة أية مستجدات في أعداد "كوفيد-19" لافتًا إلى رفع الاستعداد في مستشفيات العزل.

وأشار إلى وجود شبكة مميكنة تربط كل المستشفيات ببعضها، إضافة إلى الخط الساخن 105 لاستقبال أي شكاوى، متابعًا: "نتابع من خلال الشبكة الوضع على مستوى الجمهورية، وتتم متابعة سير العمل من خلال فرق الترصد والتقصي وتطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات".

وناشد متحدث الصحة، البالغين من العمر 60 عامًا فأكثر، أو من يعانون أمراضًا مزمنة ضرورة تجنب التجمعات، والتوجه للمستشفى حال شعور بأعراض مرضية، وعدم تناول أية أدوية فيتامينات أو رفع المناعة دون استشارة الطبيب، فضلًا عن الحفاظ على نظام غذائي صحي

المصدر: مصراوي

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