رئيس الوزراء يقرر تركيب أطراف صناعية لشاب مبتور القدمين "فيديو"



رئيس الوزراء يقرر تركيب أطراف صناعية رئيس الوزراء يقرر تركيب أطراف صناعية

في استجابة سريعة لما نشرته اليوم السابع بعنوان "مبتور القدمين والذراع .. "عمرو" يتحدى ظروفه ويزحف لبيع كروت شحن بالقطارات " قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء مساعدة الشاب عمرو جمعة، 35 عاما، الذي تعرض لحادث قطار في عام 2008، نتج عنه بتر فوق الركبة في كلا الساقين، وبتر ثالث في أحد الساعدين تحت المرفق، وتم التوصل إلى أنه يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية تساعده على الحركة لكسب قوت يومه.



وعلى الفور، قام فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع الشاب عمرو؛ لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته, وكذلك التواصل والتنسيق مع الدكتور هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، والذي أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة للعرض على اللجنة الطبية يوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر الجاري، لتقييم حالته الصحية، تمهيداً لتركيب الأطراف الصناعية إذا لزم الأمر، ووفقا لما تقرّه اللجنة الطبية.



وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس اللجنة قامت لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي قام بالتواصل مع الشاب شخصيا ووعد بتكريمه ماديا ومعنويا.

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وكانت اليوم السابع نشرت تقريرا للزميل محمد قاسم جاء فيه بزحف على الأرض واشتغل واكسب رزقي بالحلال بعدما فقدت قدمي الاثنين وذراعى الأيسر " هكذا بدأ "عمرو" يروي تفاصيل حكايته ل"اليوم السابع"وقال أسمى عمرو الجزار 35 سنة من محافظة الإسكندرية وحاصل علي دبلوم فنى صناعي وفي الثاني عشر من ديسمبر عام 2008 تعرضت لحادث قطار فى سيدي جابر ونزلت تحت عجلات القطار وسقط مغشيا عليى ولم أدري ما يحدث من حولي و لم اتذكر من تلك اللحظات سوي صوت صراخ من نساء و رجال يحاولون إنقاذى من على القضبان .