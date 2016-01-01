في استجابة سريعة لما نشرته اليوم السابع بعنوان "مبتور القدمين والذراع .. "عمرو" يتحدى ظروفه ويزحف لبيع كروت شحن بالقطارات " قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء مساعدة الشاب عمرو جمعة، 35 عاما، الذي تعرض لحادث قطار في عام 2008، نتج عنه بتر فوق الركبة في كلا الساقين، وبتر ثالث في أحد الساعدين تحت المرفق، وتم التوصل إلى أنه يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية تساعده على الحركة لكسب قوت يومه.
وعلى الفور، قام فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع الشاب عمرو؛ لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته, وكذلك التواصل والتنسيق مع الدكتور هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، والذي أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة للعرض على اللجنة الطبية يوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر الجاري، لتقييم حالته الصحية، تمهيداً لتركيب الأطراف الصناعية إذا لزم الأمر، ووفقا لما تقرّه اللجنة الطبية.
وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، رئيس اللجنة قامت لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي قام بالتواصل مع الشاب شخصيا ووعد بتكريمه ماديا ومعنويا.
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التعليقات على رئيس الوزراء يقرر تركيب أطراف صناعية لشاب مبتور القدمين "فيديو"
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