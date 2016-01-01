إثيوبيا تتحدى ترامب: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من بناء سد النهضة



رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الوزراء الإثيوبي

تحدى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه "لا توجد قوة على الأرض تمنعنا من استكمال بناء سد النهضة".



وشدد آبي أحمد على أن توجيه تهديدات إلى بلاده بشأن سد النهضة أسلوب خاطئ ومخالف للقانون الدولي وأديس أبابا لن ترضخ لها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن إثيوبيا أخلت باتفاق كان يمكن أن يضع حدا لأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

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ودعا ترامب إلى التوصل إلى اتفاق ودي لحل الخلاف العالق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.واعترف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بأن هناك تحديات تواجه مشروع سد النهضة، لكنه أكد ضرورة حلها، وقدرة بلاده على ذلك.وقال "آبي أحمد"، في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، إن سد النهضة سيتطلب تمويلا أكبر في المستقبل، حيث يواجه عوائق من حيث التمويل والتقنيات الهندسية.وأضاف آبي أن مشروع سد النهضة يجمع بين الفرص والتحديات، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي.وتابع آبي أحمد "أولئك الذين يريدون إفشال مشروع سد النهضة العظيم؛ يشجعوننا على حمايته والاستمرار فيه".وأكد المسؤول الإثيوبي أنه لا يجب صرف انتباه الشعب عن قضية سد النهضة، وأنه سيصبح أكثر إلحاحا في المستقبل.وأشار خلال كلمته إلى أن التوترات الحدودية مع السودان، كان جزءًا من أهدافها؛ عرقلة مسار سد النهضة.