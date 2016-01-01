ماسك جديد يجعل شعرك كالحرير بـ 3 مكونات فقط



ماسك جديد يجعل شعرك كالحرير ماسك جديد يجعل شعرك كالحرير

تحلم كل أنثى بشعر كالحرير، وأكثر كثافة، ليزين جمالها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك ماسك جديد بثلاث مكونات من خزينة مطبخك.



كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن ماسك الشعر الجديد وهو عبارة عن الآتي.



إليك طريقة عمل ماسك الخردل والشاي الأخضر:

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المكونات لعمل ماسك الخردل والشاى الأخضر :2 ملعقة كبيرة شاي أخضر طازج1 ملعقة كبيرة بودرة خردل1 صفار بيضطريقة الاستخدام:1- امزجي جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى يتكوّن لديك معجون كريمي، ويمكنك إضافة المزيد من الشاي الأخضر لتقليل سماكة المزيج.2- ضعي المزيج على الشعر جيدًا حتى يتخلله، ثم قومي بتغطية الشعر، واتركي الشعر لمدة تتراوح بين 15 – 25 دقيقة، واشطفي الشعر بعدها بالشامبو المناسب.3- كرري عمل الماسك السابق من 3 الى 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلي على شعر صحي وأكثر كثافة.