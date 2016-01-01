السكر والكاتشب.. أبرز أسرار تحضير أرز الصيادية أفضل من المطاعم



أسرار تحضير أرز الصيادية أسرار تحضير أرز الصيادية

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل أرز الصيادية بمذاق لا يقاوم.



طريقة عمل أرز الصيادية



مكونات:

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بصلة كبيرة مفرومةثوم وكرفس مفروم (اختياري)ملعقة كبيرة معجون طماطمملعقة صغيرة كمون2 ملعقة كبيرة زيت نباتيجوزة الطيب حسب الرغبة2 ملعقة صغيرة سكر (أو 2 ملعقة صغيرة كاتشب)2 1/2 كوب ماء2 كوب أرز مغسولطريقة عمل وصفة بسيطة من أرز الصيادية البني:يقلى البصل في زيت عميق لبعض الوقت ويضاف الثوم والكرفس ثم يقلب جيدا حتى يصبح البصل بني. أضيفي معجون الطماطم والسكر أو الكاتشب ثم قلبي لمدة دقيقة. نضيف الأرز ونقلب حتى يتجانس الخليط.يُضاف الماء المغلي ، ويُغطى القدر ويُترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الأرز . يقدم هذا الطبق ساخنًا مع أي نوع من الأسماك ومزين بأوراق الكزبرة أو البقدونس.