بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل

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صورة الخبر: الميني بيتزا
الميني بيتزا

تعتبر الميني بيتزا من المعجنات الشهية التي يحرص الكثيرون على تناولها سواء الكبار أو الصغار دائما، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل.

مقادير ميني بيتزا
3 كوب دقيق
3 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
رشة حبوب كمون
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ماء للعجن

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- للصوص
عصير طماطم
ثوم
زعتر جاف
ملح
فلفل أسود
زيت

-للوجه

تونة
فلفل ألوان
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
زيتون حلقات

طريقة تحضير ميني بيتزا
-يسخن الفرن على درجة حرارة 180
-تجهز صينية فرن
-تخلط المكونات الجافة معًا
-يضاف الزيت ونقلب
-يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام
-يترك العجين ليختمر حوالي ساعة
-يفرد العجين ويقطع على شكل دوائر باستخدام قطاعة
- ترص الحشوة
-تخبز في الفرن حتى تمام الطهي
الصوص
يسخن الزيت على النار ثم تضاف جميع المكونات
تترك على النار حتى تتسبك الصلصة

الوجه
تخلط جميع المكونات معا

المصدر: برنامج على قد الإيد

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