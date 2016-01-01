بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل



الميني بيتزا الميني بيتزا

تعتبر الميني بيتزا من المعجنات الشهية التي يحرص الكثيرون على تناولها سواء الكبار أو الصغار دائما، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل.



مقادير ميني بيتزا

3 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

رشة ملح

رشة سكر

رشة حبوب كمون

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ماء للعجن



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- للصوصعصير طماطمثومزعتر جافملحفلفل أسودزيت-للوجهتونةفلفل ألوانجبنة روميجبنة موتزاريلازيتون حلقاتطريقة تحضير ميني بيتزا-يسخن الفرن على درجة حرارة 180-تجهز صينية فرن-تخلط المكونات الجافة معًا-يضاف الزيت ونقلب-يضاف الماء تدريجيا حتى يتجانس القوام-يترك العجين ليختمر حوالي ساعة-يفرد العجين ويقطع على شكل دوائر باستخدام قطاعة- ترص الحشوة-تخبز في الفرن حتى تمام الطهيالصوصيسخن الزيت على النار ثم تضاف جميع المكوناتتترك على النار حتى تتسبك الصلصةالوجهتخلط جميع المكونات معا