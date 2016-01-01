بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل

تعتبر الميني بيتزا من المعجنات الشهية التي يحرص الكثيرون على تناولها سواء الكبار أو الصغار دائما، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل ميني بيتزا في المنزل.
مقادير ميني بيتزا
3 كوب دقيق
3 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
رشة ملح
رشة سكر
رشة حبوب كمون
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ماء للعجن
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