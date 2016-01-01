بـ6 حيل مجربة احم نفسك من نزلات البرد



نزلات البرد نزلات البرد



يعد لقاح الإنفلونزا السنوي هو أفضل طريقة لحماية نفسك من نزلات البرد حيث يوصى بلقاح الإنفلونزا لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق فقد قد يقلل الحصول على لقاح الإنفلونزا من خطر الإصابة بالأنفلونزا ، لكنه لا يحميك من نزلات البرد إليك طرق يقدمها موقع "هيلث " يمكنك القيام بها قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد



1- 20 ثانية لغسل الأيدى :



افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل من الإصابة بنزلات البرد أواستخدم معقم اليدين يحتوي على كحول 60٪



2- النوم :

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قلة النوم تزيد خطر الإصابة بالزكام ونزلات البرد أو الأنفلونزا.3- ممارسة الرياضة :ممارسة الرياضية بانتظام يحميك من الإصابة بنزلات البرد او الإنفلونزا ويقلل من أعراض البرد .4- الابتعاد عن الأشخاص المصابين:يجب ان لا نقترب من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد أو الأنفلونزا.5- ارتداء الكمامات:ارتداء الكمامات الطبية قد يقلل من خطر إصابتك بالمرض6. أطعمه تزيدالأعراضتوقفى عن تناول اللبن الرائب فهو يزيد إنتاج المخاط بالإضافة إلى المشروبات الغازية فهى تحتوي على نسبة عالية من السكر مما يجعلها من أسوأ الأطعمة التي يجب تناولها أثناء نزلات البرد