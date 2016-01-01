بـ6 حيل مجربة احم نفسك من نزلات البرد

يعد لقاح الإنفلونزا السنوي هو أفضل طريقة لحماية نفسك من نزلات البرد حيث يوصى بلقاح الإنفلونزا لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق فقد قد يقلل الحصول على لقاح الإنفلونزا من خطر الإصابة بالأنفلونزا ، لكنه لا يحميك من نزلات البرد إليك طرق يقدمها موقع "هيلث " يمكنك القيام بها قد تقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد
1- 20 ثانية لغسل الأيدى :
افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل من الإصابة بنزلات البرد أواستخدم معقم اليدين يحتوي على كحول 60٪
2- النوم :
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