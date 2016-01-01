علامات تنذرك بأمراض الغدة الدرقية.. تعرف عليها



أمراض الغدة الدرقية أمراض الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية هي إحدي المشاكل الصحية التي يصاب بها الكثير من الأشخاص ويعد أكثر من 60% من الناس، وخاصة النساء، يعانون من مشكلة الغدة الدرقية أما نسبة الـ 40% الباقية فهم غير مدركين للعلامات، حيث قد يكون من الصعب التمييز بين الأعراض.



إليك أسباب الإصابة بقصور الغدة الدرقية وأعراض فرط الغدة الدرقية واهم أدوية الغدة الدرقية وطرق علاجها الأخرى.



من هم الأكثر عرضة للإصابة

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تعدالغدة الدرقية أكثر الأمراض انتشارا بين الرجال والنساء هى مشاكل الغدة الدرقيةأعراض قصور الغدة الدرقيةأعراض تحذيرية كثيرة لقصور الغدة الدرقية إليكأبرزها وفقا لموقع هيلث هى الأعياء وضعف التركيز أو الشعور "بالضباب" الذهنيوالإمساك والشعور بالبرد واحتباس السوائل وآلام العضلات والمفاصل وزيادة التعرقومشاكل التركيزوفقدان الوزن غير المقصود.علاج الغدة الدرقية:يمكن إعطاء الأدوية لتحل محل هرمون الغدة الدرقية المفقود في حالة قصور الغدة الدرقية. يتم إعطاء هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي في شكل حبوب عن طريق الفم.يمكن للنظام الغذائى علاج مشاكل الغدة الدرقية إليك أبرز الأطعمه التى تساعد فى تنظيم هرمونات الغدة الدرقية وأبرزها المكسرات مصدر غني بالسيلنيوم والبيض فهو يحتوي على اليود والسيلينيوم اللذان يزيدان من نشاط الغدة الدرقية.جراحة الغدة الدرقية:وبجانب الحرص على تناول الأطعمه السابقة يمكن استخدام الجراحة لإزالة تضخم الغدة الدرقية فهى ضرورية عندما يكون هناك احتمال الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.