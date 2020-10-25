لـ طلاب جامعة الدلتا.. موعد التقديم لـ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

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أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية عن موعد فتح تلقى ملفات طلاب الثانوية العامة وطلاب الثانوية المعادلة للتقديم إلى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية.



وقد حددت الكلية التنسيق مع الجامعة الفترة من يوم الأحد الموافق 25/10/2020الى يوم الأربعاء الموافق 28/10/2020 موعدا لتلقى ملفات الطلاب وعمل الكشف الطبى وتسجيل رغبات الطلاب بالبرامج التكنولوجيا الأربعة.



كما نبهت الكلية على الطلاب، بدفع القسط الأول من المصروفات الدراسية والذى يبلغ 5 آلاف جنيه عن طريق الفيزا، فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس، كما أشارت إلى أنه يمكن للطالب الراغب فى دفع المصروفات كلها والتى تبلغ 10 آلاف جنيه على دفعة واحدة وذلك من خلال كارت الفيزا.

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وينشر صدى البلد الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الراغبين الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للعام بجامعة الدلتا التكنولوجية للعام الدراسى 2020/ 2021- بطاقة الترشيح النهائية وثلاث صور منها- اصل شهادة الثانوية العامة وثلاث صور منها- اصل شهادة ميلاد حديثة مميكنة موضح بها الرقم الثلاثى وثلاث صور منها- 5 صور لبطاقة الرقم القومى للطالب- 8 صور سخصية مقاس 4*6- إستمارة 2 جند للذكور- إستمارة 6 جند للذكور- ملف بلاستيك يوضع فيه كل الاوراقوتحتوي الجامعة على كلية واحدة الآن وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم 4 برامج تكنولوجيا للدراسة هي:- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس- برنامج تكنولوجيا الاوتوترونكس- برنامج تكنولوجيا معلومات- برنامج تكنولوجيا طاقة جديدة ومتجددةوتقبل الجامعة الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والثانوية الفنية، وتعد امتدادا لمسار التعليم الفنى ويتم اكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية،وتهدف إلى تزويد الخريجين بالجودة والكفاءة ليكونوا نواة للعمل الفنى المحترف وتحقيق التميز والإبداع ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية و إحداث طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجى فى مصر.وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها اثناء تواجد الطالب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء الكشف الطبى او تسجيل الرغبات او تسليم الملفات.