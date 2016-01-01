وزير التعليم : لم نحدد موعد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا حتى الآن



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم حتى الان تحديد موعد انطلاق بث حصص طلاب المدارس التجريبية للغات في قناة مدرستنا .



وقال وزير التربية والتعليم : نعمل جاهدين لإتاحة حصص لطلاب المدارس التجريبية للغات على قناة مدرستنا في اقرب وقت ممكن ، وعلى طلاب التجريبيات الاستفادة من الحصص المعروضة لحين اتمام العمل على اتاحة لهم المزيد.



وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

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ويمكن لمن يهمه الامر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هناوفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا الجديدة :- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى.- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.