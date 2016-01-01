لطلاب آداب القاهرة.. اِعرف أسماء المقبولين ببرنامج الدراسات العليا

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أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"،أنه سيتم الاعلان لطلاب الدراسات العليا عن كشوف أسماء الطلاب المقبولين ببرامج الدراسات العليا ( دكتوراه وماجستير و دبلوم )، وعلى الطلاب المقبولين التوجة للادارة اعتبارا من غدا الأحد الموافق ٢٥ من ـأكتوبر لتسليم اصول الشهادات وفتح ملف جديد .



وشددت كلية الآداب ،على ضرورة سداد الرسوم الدراسية للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠١٠ ، بالاضافة الى تسجيل المقررات الدراسية بالتنسيق مع المرشد الاكاديمي



وكان الدكتور شريف كامل عميد اداب القاهرة أشار، فى تصريح خاص لصدى البلد،إلى أن هناك فريقا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تعمل على تجميع المحتوى العلمي أو مضمون المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول،‎وذلك على مستوى برامج الليسانس (نظام الفصلين الدراسيين) ، وبرامج الليسانس المتميزة أو الخاصة (وفق الساعات المعتمدة) ، وبرامج الدراسات العليا (الدبلومات والماجستير والدكتوراة) ، لتكون جاهزة في حال توقف الدراسة في أي ظرف ويسمح للطلاب بالوصول إليها من‎خلال اسم المستخدم وكلمة العبور أو المرور الخاصة.

