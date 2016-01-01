عقد اختبارات المرحلة الثانية للقبول بـ مدرسة الضبعة النووية.. اليوم



مدرسة الضبعة النووية مدرسة الضبعة النووية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد تقرر عقد اختبارات المرحلة الثانية للقبول بـ مدرسة الضبعة النووية ابتداءً من اليوم السبت 24 أكتوبر 2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم: إنه من المقرر أن تعقد هذه الاختبارات بالكلية الفنية العسكرية.



وأضافت وزارة التربية والتعليم قائلة : على الطلاب الذين اجتازوا اختبار المرحلة الاولى من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التواجد من صباح اليوم السبت 24 أكتوبر 2020.

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و سبق أن اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2020 ، وتم إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من جميع محافظات الجمهورية والراغبين في الالتحاق بهذه المدرسة خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو لأداء امتحانات المرحلة الأولى للالتحاق بمدرسة الضبعة.وقد تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى عدد 6652 طالبا وأدى امتحان القبول الإلكتروني عدد 3700 طالبا فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس.وقد تم إعداد اختبارات القبول من خلال السادة الخبراء التربويين بالوزارة بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتي سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العسكرية العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.وبالنسبة لطلاب باقي المحافظات ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستوفر لهم اقامة بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة من مساء الجمعة 23 أكتوبر 2020.وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب المتقدمين للاختبارات ، ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيورس كورونا المستجد