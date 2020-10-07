

محدث.. نايمكس يغلق أدنى 40 دولاراً ليسجل خسائر أسبوعية محدث.. نايمكس يغلق أدنى 40 دولاراً ليسجل خسائر أسبوعية

مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط بحوالي 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية مع مخاوف الطلب.



وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.



وكانت أسعار النفط ارتفعت خلال التعاملات بعد أن أشارت روسيا إلى إمكانية تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع أوبك مع استمرار أزمة كورونا.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين": "لا نستبعد الاحتفاظ بالقيود الحالية على الإنتاج، وعدم رفعها في الوقت المخطط مسبقاً، إذا لزم الأمر فيمكننا اتخاذ قرار بمزيد من التخفيضات، لكننا لا نرى حاجة لهذا حتى الآن".ومن المقرر أن تبدأ مجموعة "أوبك+" بتقليص وتيرة خفض الإنتاج تدريجياً بداية من يناير/كانون الثاني لنحو 5.7 مليون برميل يومياً مقارنة بتخفيضات بنحو 7.7 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.في حين ضغطت مخاوف بشأن تعافي الطلب على الخام لتسجل أسعار النفط خسائر أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع بنحو 3 بالمائة.وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.9 بالمائة إلى 39.85 دولار للبرميل.وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7 بالمائة إلى 41.73 دولار للبرميل.