

الكهرباء المصرية تنفي زيادة تعريفة الاستهلاك للقطاع الصناعي الكهرباء المصرية تنفي زيادة تعريفة الاستهلاك للقطاع الصناعي

القاهرة - مباشر: نفت وزارة الكهرباء المصرية، ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.



وأكدت الكهرباء المصرية في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه لم يتم إصدار أى قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعى بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا‪.‬



ووفقاً لهذا القرار، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات/ساعة للقطاع الصناعى والمقدرة بنحو 22 مليار جنيه دعماً للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى.



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