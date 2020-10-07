أسعار الذهب تستقر بمستهل التعاملات..

استقرت أسعار الذهب ، بنحو 4 جنيهات خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2020.
ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم فى مصر وفقا لآخر تحديث، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 830 جنيهًا للجرام.
وبلغ عيار 24 اليوم نحو 949 جنيهًا، ووصل سعر الجرام من عيار 22 عند 870 جنيهًا.
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