أسعار الذهب تستقر بمستهل التعاملات..

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أسعار الذهب تستقر بمستهل التعاملات..

استقرت أسعار الذهب ، بنحو 4 جنيهات خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2020.

ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم فى مصر وفقا لآخر تحديث، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 830 جنيهًا للجرام.

وبلغ عيار 24 اليوم نحو 949 جنيهًا، ووصل سعر الجرام من عيار 22 عند 870 جنيهًا.

وبلغ عيار 18 اليوم 711 جنيهات.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: صدى البلد

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