

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.



سعر اليورو 18.44 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني 20.42 جنيه للشراء، و20.62 جنيه للبيع.الفرنك السويسرى 17.21 جنيه للشراء ، و 17.36 جنيه للبيع.وسجلت كورنا سويدية سعر 1.77 جنيه للشراء، و1.79 جنيه للبيع.العملات الآسيوية :سجل 100 ين يابانى سعر 14.91 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع.واستقر اليوان الصينى عند 2.33 جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.