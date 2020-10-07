

خلال أيام .. أخبار سارة من وزارة المالية خلال أيام .. أخبار سارة من وزارة المالية

شهد الأسبوع المنقضي العديد من الأخبار السارة التي تزفها وزارة المالية لملايين المصريين خلال الأيام المقبلة.



وكانت الأخبار هذا الأسبوع المنقضي الصادر باجتماع مجلس الوزراء بخصوص استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك" الذي يساعد ملايين الأسر المصرية و مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين.



ووافق مجلس الوزراء ، على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافي على الأقل، بعد الموعد المقرر لانتهاء المبادرة في 26 أكتوبر 2020، في ظل الانتعاش الذي سببته المُبادرة، والأرقام الضخمة التي تحققها.

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وأطلقت وزارة المالية، في 26 يوليو الماضي؛ المبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك» لدعم المستهلك المصري بتوفير السلع بأسعار مخفضة؛ وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ بما يُسهم في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن المبادرة الرئاسية، وأوضحت وزارة المالية أن المبادرة مرت بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها فى 26 يوليو 2020 حتى 16 أكتوبر 2020، حيث بدأت المرحلة الأولى بحوالي 130 مصنعا، و700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه.وجاءت المرحلة الثانية والتي شهدت ازدياد أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه. لتأتي الطفرة في المرحلة الثالثة، والتي شهدت قفزات كبيرة في معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم في يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة في يوم واحد.وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهاً إلى ١٨٠ جنيهاً وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهرياً لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠جنيهاً إلى ١٨٥ جنيهاً يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.وأضاف الوزير فى اجتماعه بـ مجلس الوزراء، أنه منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهرى يتراوح من ٦٥ جنيهاً إلى ١٥٥ جنيهاً، كما يستفيد منها أيضاً ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من ٥٠ جنيهاً إلى ١٥٥ جنيهاً، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضاً إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهاً لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهاً لوكيل المدرسة أو المعهد شهرياً يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.