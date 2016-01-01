رابطة تجار السيارات: مصر قادمة بقوة في عالم المركبات الكهربائية

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رابطة تجار السيارات: مصر قادمة بقوة في عالم المركبات الكهربائية

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن التصريحات الأخيرة للدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الخاصة بطرح مصر لأول سيارة كهربائية مجمعة محلياً بالتعاون مع الجانب الصيني، نهاية العام القادم، بسعر 350 ألف جنيه، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على مواكبة التوجه العالمي، في الاعتماد على الطاقة النظيفة.



أكد أن الرئيس السيسي، يدرك تماماً أهمية التحول نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، التي من المنتظر أن تغزو العالم خلال السنوات الخمس القادمة، في ظل ما تتمتع به من مميزات، متوقعاً أن يشهد عام 2021 اتجاه العديد من شركات السيارات العالمية للاستثمار فى مصر لتصنيع المركبات الكهربائية.

صرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن مصر قادمة بقوة في مجال السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة المهمة كانت من المفترض أن تتحقق خلال السنوات الماضية، مثلما فعلت المغرب على سبيل المثال، عندما تعاقدت مع شركة بي واي دي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية مشتركة بين الجانبين.



أضاف أن الحكومة المصرية تسعى لتدشين العديد من محطات الشحن الكهربائية، تغطي معظم أنحاء الجمهورية، تماشياً مع الاتجاه العام للدولة.

المصدر: الوفد

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