قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن التصريحات الأخيرة للدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الخاصة بطرح مصر لأول سيارة كهربائية مجمعة محلياً بالتعاون مع الجانب الصيني، نهاية العام القادم، بسعر 350 ألف جنيه، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على مواكبة التوجه العالمي، في الاعتماد على الطاقة النظيفة.
أكد أن الرئيس السيسي، يدرك تماماً أهمية التحول نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية، التي من المنتظر أن تغزو العالم خلال السنوات الخمس القادمة، في ظل ما تتمتع به من مميزات، متوقعاً أن يشهد عام 2021 اتجاه العديد من شركات السيارات العالمية للاستثمار فى مصر لتصنيع المركبات الكهربائية.
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التعليقات على رابطة تجار السيارات: مصر قادمة بقوة في عالم المركبات الكهربائية
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