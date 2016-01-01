ثبات أسعار السيارات المستعملة بالأسواق.. اليوم

رصدت «بوابة أخبار اليوم»، اليوم الجمعة ٢٣ أكتوبر 2020، ثبات أسعار السيارات المستعملة، لمختلف الماركات والموديلات وسنة الإنتاج.
وتأتي الأسعار التي تذكرها «بوابة أخبار اليوم»، استرشادية عن كل الفئات والأنواع المتاحة، وتراوح سعر سيارات فيات شاهين من سنة 1998 - 2006 ما بين 43 إلى 64 ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات لادا من سنة 1992 - 2006 ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه ووصل سعر فيات 127- 128 من سنة 1977 - 2006 ما بين 15 إلى 50 ألف جنيه واستقر سعر هيونداي اكسنت من سنة 1992 - 1999 ما بين 43 إلى 74 ألف جنيه.
وسجل سعر سوزوكي ماروتي، من سنة 1999 - 2014 ما بين 35 إلى 75ألف جنيه، وسجلت سيارات تويوتا ياريس من سنة 1997 - 2007 ما بين 120 إلى 132 ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات تويوتا كورولا من سنة 1997 - 2007 ما بين 80 إلى 200 ألف جنيه، ووصل سعر دايو لانوس من سنة 1999 - 2008 ما بين 62 إلى 100 آلاف جنيه.
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