القبض على سائق لامبورغيني أفينتادور بعد تورطه في حادث قاتل

لا يضع القانون الألماني أي قيود على السرعة القصوى عند القيادة في أوتوبان، ولكن ذلك لا يعني أن يتحول الطريق لحلبة سباق.



تكشف صحيفة ألمانية عن حادث مروع كنتيجة لسباق طرق بين 3 سيارات فائقة والذي أدى لمقتل شخص بريئ كان يقود سيارة سكودا بعد أن اصطدمت به سيارة لامبورغيني أفينتادور مشاركة في السباق.



سرعان ما ألقت الشرطة القبض على سائق أفينتادور، وبعد ساعات من الحادث ألقي القبض على سائق السيارة الثانية بورش 911 GT3 الذي لاذ بالفرار بعد الحادث، ولازال البحث مستمراً عن سائق السيارة الأخيرة وهي أيضاً أحد نسخ لامبورغيني أفينتادور.

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