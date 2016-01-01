بينما يركز العالم جهوده للقضاء على فيروس كورونا المستجد، فوجئت السلطات الصحية في دولة جنوب السودان بفيروس يسبب شكلا جديدا من أشكال شلل الأطفال.
ويشهد البلد الإفريقي وباء جديدا مع ظهور هذا الشكل الجديد، حسبما أفادت السلطات الصحية، الخميس، بعدما أعلنت استئصال "فيروس شلل الأطفال البري" الذي يتسبب بالمرض.
وأعلن مدير أجهزة الوقاية في وزارة الصحة في جنوب السودان الطبيب جون باسكال رومونو رصد 15 حالة من "شلل الأطفال المشتق من لقاح" شمال غربي البلاد، وأوضح: "وزارة الصحة وشركاؤها يعملون على الأمر، وأعتقد أن الوباء تحت السيطرة".
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التعليقات على ظهور "شلل أطفال جديد" بعد تحور فيروسي نادر
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