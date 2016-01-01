آداب القاهرة تعلن الجداول الدراسية لطلاب برامج الساعات المعتمدة



كلية الآداب جامعة القاهرة كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه على جميع طلاب برامج الساعات المعتمدة، الالتزام بالجدول الدراسي، وفق المجموعات التى تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني.



ونوهت كلية الآداب، بأنه لا يسمح بتغيير أو تبديل المجموعات الدراسية، ولن تحتسب أعمال السنة للطالب؛ إلا فى المجموعة المسجل بها اسمه.



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وأوضحت أنه يجب على الطلاب الذين لم يسجلوا فى مجموعات؛ سرعة التوجه إلى الشباك رقم ٥ لمعرفة مجموعتهم الدراسية.وسبق أن صرح الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، لـ"صدى البلد"، بأن الجامعة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب داخل الحرم الجامعى.وأضاف شريف، أن الطالب الذى يخالف قرار ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى أو داخل المدرجات يُحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسي.