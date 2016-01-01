أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه على جميع طلاب برامج الساعات المعتمدة، الالتزام بالجدول الدراسي، وفق المجموعات التى تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني.
ونوهت كلية الآداب، بأنه لا يسمح بتغيير أو تبديل المجموعات الدراسية، ولن تحتسب أعمال السنة للطالب؛ إلا فى المجموعة المسجل بها اسمه.
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التعليقات على آداب القاهرة تعلن الجداول الدراسية لطلاب برامج الساعات المعتمدة
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