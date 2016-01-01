

إنتل تدعم أول قمر صناعي يصل مدار الأرض مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي إنتل تدعم أول قمر صناعي يصل مدار الأرض مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي

قالت شركة إنتل أنها تمكنت من دعم “أول قمر صناعي” مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي يتم إرساله إلى مدار الأرض، وأشارت الشركة إلى أن تاريخ 2 سبتمبر شهد إطلاق القمر الصناعي الأول من نوعه والذي يتسم بحجمه القريب لعلبة حبوب الفطور تحت اسم PhiSat-1.



وقد تم إطلاق القمر مع الصواريخ الفضائية إلى جانب 45 قمرًا صناعيًا مشابهًا في مدار الأرض، ويحلّق القمر الصناعي الذي يحمل حاليًا على ارتفاع 329 ميلًا (530 كيلومتر)، وبسرعة 17 ألف ميلًا في الساعة (27500 كيلومتراً بالساعة)، ضمن مدار متزامن مع الشمس.



تُعقب إنتل على هذا القمر الصناعي بقولها: “قد تدفع كلمة “قمر صناعي” المرء للاعتقاد بأنه حجمه يقارب حجم ثلاجة منزلية أو حافلة مدرسية، ولكن يمكن في الواقع وضع هذا القمر ضمن حقيقة حقيبة ظهر.”

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تقنيات ذكاء اصطناعي كثيرة من إنتل مع القمر الصناعييحتوي القمر الصناعي PhiSat-1 على كاميرا حرارية فوق طيفية جديدة ويتيح إمكانيات المعالجة القائمة على الذكاء الاصطناعي بفضل وحدة المعالجة البصرية موفيديوس ميرياد 2 (Movidius Myriad 2) من إنتل، والتي يتم استخدامها بالوقت الحالي مع الكثير من الكاميرات الذكية، وحتى في الطائرات بدون طيار المخصصة لالتقاط صور السيلفي والبالغة قيمتها 99 دولار أمريكي.ويشكل PhiSat-1 أحد قمرين صناعيين تم إطلاقهما في مهمة لمراقبة الجليد القطبي ومستويات رطوبة التربة، إلى جانب اختبار أنظمة الاتصالات بين الأقمار الصناعية بهدف إنشاء شبكة مستقبلية من الأقمار الصناعية الموحّدة.وتتمثل أولى المشاكل التي سيساعد معالج Myriad 2 بحلها في كيفية التعامل مع الكميات الكبيرة من البيانات المتولدة عن الكاميرات عالية الدقة مثل الكاميرات المستخدمة في القمر الصناعي PhiSat-1.وتعليقًا على ذلك، قال جيانلوكا فورانو، مدير أنظمة البيانات والحوسبة على متن المركبات الفضائية لدى وكالة الفضاء الأوروبية، والتي تولت قيادة الجهود التعاونية لإطلاق القمر الصناعي PhiSat-1: “تزداد قدرة الحساسات على توليد البيانات بمقدار 100 ضعف في كل جيل، بينما تزداد قدرتنا على تنزيلها بواقع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف في كل جيل”.وبينما تغطي الغيوم حوالي ثلثي سطح كوكب الأرض في جميع الأوقات، يتم التقاط الكثير من الصور غير المفيدة للغيوم وحفظها وإرسالها عبر الوصلة ذات النطاق الترددي العريض إلى الأرض، ليتم حفظها ومراجعتها من قبل أحد العلماء (أو الخوارزميات) بعد ذلك بساعات أو أيام، ثم حذفها في نهاية المطاف.وأوضح فورانو هذه الفكرة بقوله: “مثل الفرسان الأبطال في أفلام الغرب الأمريكية، يأتي استخدام الذكاء الاصطناعي في الفضاء المداري ليزودنا بالحلول اللازمة”. وتمثلت الفكرة التي توصّل إليها فريق العمل في استخدام تقنيات المعالجة على متن القمر الصناعي لتحديد الصور منخفضة الوضوح بسبب الغيوم وتجاهلها، وبالتالي توفير حوالي 30% من قدرات الاتصال ذات النطاق الترددي العريض.