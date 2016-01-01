

القهوة والشاي الأخضر يطيلان عمر مرضى السكر القهوة والشاي الأخضر يطيلان عمر مرضى السكر

أفادت الأبحاث الطبية الحديثة إلى فعالية القهوة والشاى الأخضر فى تقليل مخاطرا الوفاة المبكرة بين مرضى السكر النمط الثانى.



وقد توصلت الدراسة الحديثة التى أجريت فى كلية الطب جامعة "نيويورك" إلى أن تناول أربعة أكواب من الشاى الأخضر مع فنجانين من القهوة يوميا كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة مبكرا بنسبة بلغت 63٪ خلال متوسط المتابعة لمدة خمس سنوات.. كما لوحظ أن تناول فنجان واحد من القهوة أو الشاى الأخضر يوميا قد يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة تتراوح ما بين 12٪ إلى 15٪ على التوالي.



وقال الدكتور"يوجى كوموريتا"، أستاذ مساعد فى كلية الطب جامعة"كيوشو" فى اليابان:" قد تكون المشروبات المألوفة مثل الشاي الأخضر والقهوة لها تأثيرات معززة للصحة.. لقد أظهرنا أن زيادة استهلاك الشاي الأخضر والقهوة كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات لجميع الأسباب، ويبدو أن تأثيرهما المشترك مضاف إلى الأشخاص المصابين بداء السكر النمط الثانى".

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وأضاف:" أنه من غير المعروف كيف يمكن لأي من الشراب أن يساعد في الصحة. كلاهما يحتوي على عناصر مغذية قد تقلل الالتهاب، من بين فوائد صحية أخرى. نظرًا لأن القهوة والشاي الأخضر معًا مرتبطان بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، اقترح كوموريتا أن لكل منهما مواد مفيدة مختلفة تعمل على علاج أمراض مختلفة".. لكنه حذر:" لم يتم تصميم هذه الدراسة لإثبات السبب والنتيجة. كدراسة قائمة على الملاحظة، يمكن فقط العثور على ارتباط".كما أشار كوموريتا إلى أن الباحثين لم يكن لديهم الكثير من المعلومات حول المشاركين التي يمكن أن تؤثر على النتائج، مثل التعليم والدخل والتاريخ العائلي.وقد اشتملت الدراسة على ما يقرب من 5،000 من البالغين اليابانيين، بمتوسط عمر 66، يعانون من مرض السكري من النوع 2. كان ما يقرب من 2،800 من الرجال. تمت متابعة صحتهم لمدة 5 سنوات تقريبًا، أكمل المشاركون استبيانًا مطولًا عن طبيعة الطعام والشراب يسأل عن كمية الشاي الأخضر والقهوة التي يتناولونها يوميًا.كما طُرح عليهم أسئلة حول نمط الحياة، مثل مقدار التمارين التي يمارسونها، والكحول وعادات التدخين، ومقدار النوم الذي يحصلون عليه عادةً.. وأكد حوالي 600 مشارك فقط لم يشربوا الشاي الأخضر، حوالي 1،000 شخص لم يشربوا القهوة.وأظهرت النتائج أنه من بين أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر، شرب أكثر من 1،100 كوب واحد يوميًا، وشرب ما يقرب من 1،400 من 2 إلى 3 أكواب، وشرب ما يقرب من 1،800 كوب أو أكثر من أربعة أكواب يوميًا. بالنسبة لشاربي القهوة، تناول 1300 كوب واحد يوميًا، وأكثر من 960 تناول فنجانًا واحدًا و1،660 كوب أو أكثر في اليوم، وخلال فترة المتابعة، توفي ما يزيد قليلًا عن 300 مشارك.ووجد الباحثون أنه مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا أيًا من المشروبات، فإن المشاركين الذين تناولوا الشاي الأخضر أو القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة أثناء الدراسة. أولئك الذين شربوا كلاهما كان لديهم أكبر انخفاض في خطر الموت.كما وجدت الدراسة أنه كلما شربت أكثر، قلت احتمالات وفاتك الأشخاص الذين تناولوا أكثر من أربعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا لديهم مخاطر أقل بنسبة 40٪ مثل أولئك الذين تناولوا فنجانين أو أكثر من القهوة. أولئك الذين يتناولون واحدًا فقط من هذه المشروبات يوميًا لديهم احتمالات 15٪ أو أقل للوفاة المبكرة.