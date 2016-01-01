العدد يصل لـ 16 حالة.. إصابتان جديدتان بـ كورونا في صفوف الرجاء

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أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن وجود حالتين جديدتين مصابين بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وأصدر الرجاء بيانا رسميا كشف من خلاله نتائج المسحة الطبية الـ 17 لنادي الرجاء.



وأشار النادي المغربي في بيانه إلى "أظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها الرجاء صباح يوم الجمعة وجود حالتين إيجابيتين جديدتين في صفوف الفريق، وسيخضعا للبروتوكول الطبي".



ومن جانبها كشفت صحيفة LE360 أن الثنائي المصاب هو الحارس أنس الزنيتي والمدافع الأيمن عمر بوطيب.

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وأوضحت الصحيفة أن "حالات الإصابة بكورونا في صفوف الرجاء ارتفعت لـ 16 حالة".وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.الزمالك انتصر على الرجاء في المغرب بهدف مقابل لا شيء، وكان من المقرر أن يواجه الرجاء اليوم السبت، ولكن كاف قرر تأجيل المباراة لبداية شهر نوفمبر بسبب قرار المغرب بعدم سفر بعثة الرجاء بسبب إصابات كورونا.