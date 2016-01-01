أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي عن وجود حالتين جديدتين مصابين بفيروس كورونا في صفوف الفريق.
وأصدر الرجاء بيانا رسميا كشف من خلاله نتائج المسحة الطبية الـ 17 لنادي الرجاء.
وأشار النادي المغربي في بيانه إلى "أظهرت نتائج الفحوصات التي خضع لها الرجاء صباح يوم الجمعة وجود حالتين إيجابيتين جديدتين في صفوف الفريق، وسيخضعا للبروتوكول الطبي".
ومن جانبها كشفت صحيفة LE360 أن الثنائي المصاب هو الحارس أنس الزنيتي والمدافع الأيمن عمر بوطيب.
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التعليقات على العدد يصل لـ 16 حالة.. إصابتان جديدتان بـ كورونا في صفوف الرجاء
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