يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن رفضه تأجيل لقاء الرجاء كان ليجعله يبدو يعاني من انفصام في الشخصية.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "هل يوجد في بيان الاتحاد الإفريقي أي كلمة بأن التأجيل جاء بناء على موافقة الزمالك؟ لماذا الهجوم علينا إذن؟"
وأضاف "كلمتي واحدة ولا أعاني من شيزوفرينيا. مثلما عاتبت الخطيب على عدم الموافقة لتأجيل مباراة الأهلي والمصري بسبب معاناة لاعبي المصري من كورونا، كان يجب أن أوافق على تأجيل لقاء الرجاء".
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التعليقات على مرتضى: لا أعاني انفصاما كي أعارض تأجيل لقاء الرجاء.. ودورنا يبدأ الآن
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