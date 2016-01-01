شهدت اللجان الانتخابية اليوم السبت، إقبالا كثيفا من قبل الناخبين بمحافظة الجيزة، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، حيث انطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام وانتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.
وتستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
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التعليقات على إقبال كثيف للناخبين على لجان الجيزة في أول أيام التصويت بانتخابات النواب
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