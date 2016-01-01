بعد إقصائه على يد الأهلى ... أحمد عيد يسخر من نادى الوداد المغربى



احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك

وجه احد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " سؤالا لـ احمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا يسخر فية من نادى الوداد المغربى بعد اقصائة من بطول دورى ابطال افريقيا فى نصف النهائى على يد الاهلى المصرى .



وكتب " مش هانعمل ماتش خماسي مع الوداد بقي ؟ ".



ورد احمد عيد علية قائلا " هضيع ساعة من عمري علشان الاعب فرقة زي دي".

قد يعجبك أيضا...

قرا ايضا :الحمد لله.. محمد هانى يعلق على وصول الأهلي إلى نهائى دورى أبطال أفريقياوفاز الاهلى على الوداد المغربى فى اياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا و افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك.وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه.مش هانعمل ماتش خماسي مع الوداد بقي@14_ahmedeid