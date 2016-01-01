كم عدد الخطوات المناسبة للمشى يوميًا لفقدان الوزن؟



الخطوات المناسبة للمشى يوميًا الخطوات المناسبة للمشى يوميًا

نشعر جميعًا أن المشى 10 آلاف خطوة يوميًا يكفى للبقاء بصحة جيدة، ورغم أنه قد يكون كافياً لأولئك الذين يحاولون الحفاظ على صحة جيدة، إلا أن أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن سيضطرون إلى المشى أكثر قليلاً، لذلك إذا كنت ممن يحاولون إنقاص وزنك، فإننا نخبرك بعدد الخطوات التى يجب أن تخطوها كل يوم، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".



يعود رقم 10000 خطوة إلى حملة تسويقية أجريت بعد أولمبياد طوكيو عام 1964، وباعت الحملة عداد خطوات يسمى Manpo-kei وحقق نجاحًا كبيرًا ويبدو أن الرقم ظل بطريقة ما عالقًا مع الناس، ومنذ ذلك الحين رأينا العديد من الدراسات التى قارنت بين 5000 و7000 و10000 خطوة، لكننا نعلم جميعًا في هذه الحالة، أنه كلما زادت الخطوات كانت أفضل لصحتك.





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عدد الخطوات التي تحتاجها للمشي لفقدان الوزنأثبتت دراسة جديدة أنه يجب على الشخص أن يسير 15000 خطوة على الأقل للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.ووفقًا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت فى المجلة الدولية للبدانة فإن 15000 خطوة هى العدد الدقيق للخطوات التى يجب أن تمشيها يوميًا للحفاظ على صحتك وفقدان الوزن.قارنت الدراسة حياة موظفى المكاتب المستقرة بحياة العاملين فى شركات البريد، ووجدت أن عمال البريد الذين يسيرون 15000 خطوة كل يوم وفقًا لما تتطلبه وظيفتهم، لديهم مؤشرات كتلة جسم طبيعية وقياسات محيط الخصر وملفات تعريف التمثيل الغذائي وكان هؤلاء الأشخاص أيضًا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.من ناحية أخرى، كان العمال الذين جلسوا لساعات طويلة لديهم محيط خصر أعلى، ومؤشر كتلة جسم أعلى ، وتحكم أسوأ في نسبة السكر في الدم وملامح كوليسترول ، وكان لديهم أيضًا مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب.كيف تتأكد من أنك تمشي خطوات كافية كل يوم؟تأكد من أن الحد الأدنى لهدفك يقترب من 15000 خطوة كل يوم، أى ما يعادل ساعتين من المشى السريع إذا لم تتمكن من المشى لمدة ساعتين فى وقت واحد، قسّم المشي إلى أربعة أجزاء كل منها 30 دقيقة.يمكنك المشى عند الاستيقاظ وقبل الغداء وبعد الغداء وبعد العشاء. إذا لم يكن ذلك ممكنًا أيضًا، يمكنك محاولة الوقوف والسير حول مكتبك كثيرًا والقيام بجولة في منزلك أو ربما مجرد صعود السلم ونزوله.المشي 15000 خطوة كل يوم سيحسن صحتك العامة ويحفز عملية التمثيل الغذائي، مما سيساعدك في النهاية على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة.