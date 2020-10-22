5 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالوسواس القهرى



الوسواس القهرى الوسواس القهرى

قد يكون تكرار غسل يديك عدة مرات وتنظيف منزلك بشكل مثالى وتنظيم كل قطعة قماش فى دولابك علامة على اضطراب القلق، والذى يُعرف من الناحية الطبية باسم الوسواس القهرى، ويعانى الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب من أفكار وسواسية ودوافع قهرية تعقد حياتهم دون داع تظهر علامات الوسواس القهرى ببطء لكن بالإجراءات الصحيحة فى المرحلة الأولية يمكنك التغلب على هذا الاضطراب بسهولة، وفيما يلى بعض العلامات المبكرة للوسواس القهرى التى يجب البحث عنها، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".







5 علامات مبكرة على الإصابة بالوسواس القهرى

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غسل اليدين المفرط

الحفاظ على نظافة يديك عادة صحية تقلل من خطر العدوى الفيروسية والبكتيرية لكن الإفراط فى التنظيف يمكن أن يكون علامة على الوسواس القهري.

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إذا كنت معتادًا على غسل يديك أو فرك المطهر عدة مرات فى اليوم، فهذا أمر مقلق. يمكن أن تكون الرغبة في الحفاظ على نظافتك بسبب الخوف من الجراثيم والبكتيريا علامة على الوسواس القهري.إعادة فحص كل شيءيمكن أن يكون الفحص المفرط لكل شىء - الباب، مقابض الغاز، مؤشرًا على أن شيئًا ما غير صحيح إعادة الفحص بعد 3-4 ساعات هو سلوك شائع بين الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهرى، يمكن أن تكون هذه العادة مدفوعة بقضايا مختلفة مثل الهوس أو الخوف من التعرض للأذى.فعل شىء ما فى نمط متكرريؤدى الأشخاص المصابون بالوسواس القهرى أنشطة وفقًا لبعض الأنماط العددية ويتبعونها فى معظم الأوقات، على سبيل المثال عد السلالم عند صعوده أو القيام بنشاط معين في وقت معين تستند هذه السلوكيات في الغالب إلى الخرافات إنهم يخشون أنه إذا لم يقوموا بهذه المهمة، فقد يحدث شيئاً سيئاً من وجهة نظرهم.Screenshot 2020-10-22 095222تنظيم إضافيبعض الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري منظمون للغاية يفعلون كل شيء بنمط ثابت مثل إبقاء هواتفهم على الجانب الأيسر من المكتب، وزجاجة ماء على اليمين إنهم يضعون الأشياء من حولهم بنظام معين وأي تغيير فيها، يمكن أن يجعلهم يشعرون بالقلق.الكماليسعى معظم الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري إلى الكمال في كل شيء هم أكثر وعيًا بمظهرهم أو جزء معين من الجسم ويسعون للكمال في كل شيء.