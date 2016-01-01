النواسير من المضاعفات الشائعة والخطيرة للتعايش مع مرض كرون، وأظهرت الأبحاث أن الناسور يصيب ما يصل إلى 50 % من الذين يعيشون مع مرض التهاب الأمعاء خلال 20 عامًا من التشخيص، ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE الطبي، يُعرَّف الناسور بأنه اتصال غير طبيعي بين جزأين من الجسم ، في الأشخاص المصابين بداء كرون.
ووفقا للتقرير يمكن أن تتكون النواسير في العديد من الأماكن أهمها بين المهبل والمستقيم، بين الأمعاء والمثانة، بين فتحة الشرج والجلد، اعتمادًا على الموقع ، تختلف الأعراض وبينما يمكن علاج بعض النواسير الطفيفة بالمضادات الحيوية ، يتطلب الكثير منها التدخل الجراحي .
أما إذا كان الناسور أكبر ، فيمكن أيضًا استخدام سيتون (قطعة من الخيط الجراحي) للمساعدة في التصريف.
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التعليقات على الناسور أحد مضاعفات الإصابة بمرض كرون.. اعرف كل شيء عنه
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