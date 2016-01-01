الناسور أحد مضاعفات الإصابة بمرض كرون.. اعرف كل شيء عنه



الناسور الناسور

النواسير من المضاعفات الشائعة والخطيرة للتعايش مع مرض كرون، وأظهرت الأبحاث أن الناسور يصيب ما يصل إلى 50 % من الذين يعيشون مع مرض التهاب الأمعاء خلال 20 عامًا من التشخيص، ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE الطبي، يُعرَّف الناسور بأنه اتصال غير طبيعي بين جزأين من الجسم ، في الأشخاص المصابين بداء كرون.



ووفقا للتقرير يمكن أن تتكون النواسير في العديد من الأماكن أهمها بين المهبل والمستقيم، بين الأمعاء والمثانة، بين فتحة الشرج والجلد، اعتمادًا على الموقع ، تختلف الأعراض وبينما يمكن علاج بعض النواسير الطفيفة بالمضادات الحيوية ، يتطلب الكثير منها التدخل الجراحي .



أما إذا كان الناسور أكبر ، فيمكن أيضًا استخدام سيتون (قطعة من الخيط الجراحي) للمساعدة في التصريف.

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نصائح للتعافى بعد عملية الناسورقد تكون جراحة الناسور إجراءً بسيطًا ، ولكن الصبر مطلوب بالتأكيد لعملية الشفاء قد تجد أن الجرح يستنزف لأسابيع بعد الجراحة ، حيث سيتم تركه مفتوحًا للمساعدة في الالتئام، لهذا السبب ، ستحتاج عادةً إلى زيارة الطبيب عده مرات لإجراء غيارات على مكان الجراحه تساعد في تبطين الجرح وتنظيفه حتى يشفى.في حالة الإصابة بالناسور هناك خطر الإصابة بعدوى من خلال التئام الجرح بسرعة كبيرة والتسبب في حدوث خراج وهو ما يتطلب الحذر الشديد والحصول على جرعات من المضاد الحيوى لتجنب العدوى.