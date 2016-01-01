أكد البروفيسور ديفيد إيسنبرج مدير مركز أمراض الروماتيزم بجامعة لندن، أن العديد من مرضى كورونا يتعرضون لرد فعل مناعى مميت بعد شعورهم بالتحسن من الإصابة بفيروس كورونا، واصفا هذه الحالة بأنها الهدوء الذى يسبق العاصفة، حيث يبدو أن المريض يتعافى قبل رد الفعل المميت.
ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، في بعض الأشخاص وخاصة كبار السن والذين يعانون من حالات صحية أساسية تتعثر أجهزتهم المناعية أثناء محاولتهم التخلص من فيروس كورونا في الجسم، وتُعرف المضاعفات المميتة باسم "عاصفة السيتوكين"، وهي أن جزيئات المناعة تبدأ في مهاجمة الأنسجة السليمة أيضًا ، بما في ذلك الأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين.
ووفقا للدراسات فإن عاصفة السيتوكينات هي أحد الأسباب الشائعة للوفيات في جائحة فيروس كورونا حيث تلحق الضرر بالقلب والكبد والكلى، كما تم تسليط الضوء على تخثر الدم غير الطبيعي ، الذي يسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، كسبب مهم للوفاة لدى مرضى كورونا.
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التعليقات على خبير بريطانى يفسر سبب وفاة بعض مرضى كورونا بعد تحسن حالتهم
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