حيل للحفاظ على حذائك نظيفا.. الخل للتخلص من الرائحة ومعجون الأسنان للتبييض



حيل للحفاظ على حذائك نظيفا حيل للحفاظ على حذائك نظيفا

فى بعض الأحيان يفضل الكثير من الأشخاص حذاء معينا لما يشعرون به من راحة كبيرة عند ارتدائه، ويحاولون بشتى الطرق الحفاظ عليه، ولكن لا يظل الحال كثيرا حيث تقوم الأوساخ والغبار على الطرق فى إنهاء العمر الافتراضى للحذاء.



وإذا كنت تريد أن تخدمك أحذيتك لسنوات عديدة، فعليك أن توفر لها العناية اللازمة، ولحسن الحظ فإنك فى سبيل ذلك لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال لشراء عناصر خاصة تمكنك من العناية بالأحذية، فقط تذكر العديد من النصائح التي ستحافظ على مظهر حذائك وكأنه جديد.



يقدم لك موقع برايت سايد بعض التوصيات التي ستساعدك على العناية الجيدة بجميع أحذيتك كالتالى:

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- لتوسيع حذائك الجلدى الضيق:لتوسيع حذائك يمكن استخدام مجفف الشعر في المنزل، فقط قم بما يلي: ارتدِ حذاءك الجلدى مع الجوارب السميكة وقم بتسخين جميع المناطق الضرورية بمجفف الشعر لمدة 30 ثانية ثم قم بالمشي في الحذاء حتى يبرد.تذكر أنه يجب عليك إبقاء مجفف الشعر على ارتفاع 4 بوصات على الأقل فوق الحذاء حتى لا تظهر البقع.- تبييض الحذاء:ليس سراً أن معجون الأسنان البسيط مفيد في إعادة البياض إلى نعال الأحذية، كل ما عليك سوى وضع القليل من المعجون على فرشاة أسنان قديمة وفرك النعل بها.يمكن استخدامه أيضًا لتبييض أجزاء أخرى من حذائك الرياضي إذا لم تكن مصنوعة من الجلد، ولكن يجب أن يكون معجون الأسنان أبيض ولا يحتوي على أى إضافات ملونة.- تجفيف الأحذية المبللة:يمكن تجفيف الأحذية الجلدية بالجرائد، فقط املأ الحذاء بأكياس من ورق الجرائد أو أي ورق آخر مناسب وقم بتعبئته، ثم لف الحذاء في عدة طبقات من الصحف أيضًا.تذكر عدم استخدام الأوراق التى تحتوى على الصور الفوتوغرافية أو الكثير من الحبر، وقم بتغييرها بعد ساعتين فقط.- حافظ على رائحة الأحذية منعشة:للتخلص من الروائح الكريهة، استخدم الخل، بلل كرة قطنية في الخل وامسح بها الجزء الداخلي من حذائك ثم اتركه يجف في الهواء.