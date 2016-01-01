نصائح مختلفة لتجديد ديكور المنزل.. عشان ماتزهقش من البيت



نصائح مختلفة لتجديد ديكور المنزل نصائح مختلفة لتجديد ديكور المنزل

يقضي الناس معظم أوقاتهم خلال هذه الفترة فى المنزل، منذ بداية انتشار فيروس كورونا فى العالم، حيث أصبح العمل والدراسة من المنزل من خلال الإنترنت، لذلك يجب الاهتمام بتغيير أثاث المنزل حتى لا يشعر الإنسان بالملل، ولتحقيق ذلك أشار مصممو الديكور إلى بعض النصائح التى تساعد على تجديد المنزل، والتى نتعرف عليها وفقاً لما ذكره موقع " insider ".







نصائح لتجديد ديكور المنزل



تنظيف المنزل

يجب تنظيف المنزل، والتخلص من الأشياء المسببة للإزدحام ويمكن الاستغناء عنها سواء كانت فى الأدراج أو الخزائن والغرف، حتى تساعد على اتساع الغرفة والشعور بالهدوء والراحة داخل المنزل، وبالتالى ينعكس ذلك بشكل إيجابى على نفسية الموظف ويساعده على زيادة الإنتاج .

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إعادة ترتيب الغرفإذا كانت مساحة المعيشة لا تحتوي على مكتب منزلي منفصل عن باقى الغرف، يجب فى هذه الحالة إعادة توظيف المساحات الأخرى مع وضع احتياجات العمل في الاعتبار، لذلك يجب البحث عن مكان هادىء لإضافة طاولة وأدوات العمل التى يحتاجها الموظف أثناء العمل من المنزل سواء جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف وغيرها من الأدوات.تحديد زاوية كخلفية لمكالمات الفيديوينصح بتحديد زاوية داخل المنزل لإجراء مكالمات الفيديو، مثل جدار يحتوى على أرفف كتب أو تماثيل أو لوحة فنية، حتى تعطى مظهر جمالى أثناء إجراء مكالمة الفيديو بدلاً من الجلوس وورائك خلفية بيضاء سادة .إضافة زهور ملونةينصح أيضاً بإضافة بعض الزهور الملونة التى تساعد على الشعور بالسعادة والبهجة أثناء العمل من المنزل، وتعمل على إضافة لمسة أناقة داخل الغرفة، كما ينصح بإضافة شمعة مشتعلة والتى تساعد على الشعور بالهدوء والراحة وتضىء الغرفة ولكن يجب الحذر حتى لا تتسبب فى إشتعال أى شىء داخل الغرفة .