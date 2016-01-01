"ترامب" لـ"حمدوك": مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد أن يلومها إذا فعلت ذلك.. فيديو



ترامب وحمدوك ترامب وحمدوك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن لأحد إلقاء اللوم على مصر بسبب غصبها من التجاوزات ‏الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة الذي يؤثر سلبا على مياه النيل خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء ‏السودان بعد إعلان التطبيع مع إسرائيل.‏



وقال ترامب فى المكالمة موجها حديثه لحمدوك، إن مصر هددت بتفجير سد النهضة.. الوضع غاية في الخطورة، ولا يمكن لأحد أن يلومها على ذلك.. كما تعرف عليهم فعل شيء حيال الأمر".





ووجه ترامب سؤالا إلى حمدوك عن آخر المستجدات فيما يتعلق بوضع سد النهضة، مؤكدا على أنه يرفض ‏التجاوزات الأثيوبية خاصة بعد أن كان قد تم التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية ‏أمريكية وفي آخر لحظة انسحبت اثيوبيا منه.‏





وقال ترامب إن مصر لديها كل الحق في حماية حصتها في مياه النيل وأكد أن تجاهل إثيوبيا للاتفاق هو أمر ‏غير مقبول مما دفعه لفرض عقوبات على إثيوبيا وإيقاف عدد من المساعدات.‏

