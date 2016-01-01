

طاجن مكرونة باللحمة المفرومة طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

ترغب الكثير من السيدات فى عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة لأنه من أكثر الاطباق التي يحبها الصغار والكبار ولكن قد لاتكون النتائج ناجحة فى بعض الاحيان وان نجحت لا تكن بجودة الاصناف الموجودة فى المحلات .



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نقدم لكم طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة :

لحمة مفرومة

مكرونة

بصل

ثوم

طماطم

مرقة

فلفل حار

بهارات

صلصة

طماطم

جوزة الطيب

زيت

ملح

فلفل أسود

زعتر طازج

طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

* قومي بسلق المكرونة في ماء وملح و قليل من الزيت ثم افرمي الثوم والبصل ثم ضعيهم في طاسة بها زيت مع مكعب مرقة وقلبيهم جيدا.



* ضعي اللحم المفروم و البهارات وجوزة الطيب و قلبيها حتى تحمرثم ضيفي فلفل حار مقطع و صلصة الطماطم ثم افتحي قشرة الطماطم وضعيها 10 دقائق في ماء مغلي .

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* اخرجيها من الماء و ضعيها في ماء بارد و قشريها ثم قطعيها بالسكينة وضعيها في الطاسة واتركيها تتسبك قليلا ثم ضيفي ملح وفلفل و رشة زعتر طازج ثم ضيفى المكرونة المسلوقة و قلبي الخليط جيدا* اسكبي الخليط في طاجن فخار ساخن مع قليل من ماء السلق ثم ضعي شرائح طماطم و قطع فلفل حار على الوجه مع رشة زيت ثم ادخليه فرن ساخن حتى ينضج و يقدم ساخنا .