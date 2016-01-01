

مكرونة خضرا بالجبنة الشيدر مكرونة خضرا بالجبنة الشيدر

تعد المكرونة من الأكلات الشهية التي يحبها عدد كبير من الناس سواء كانوا كبار أو صغارا خاصة انها تتميز بأنه يمكن اعدادها بأكثر من طريقة مختلفة وفي السنوات الاخيرة ظهرت أطباق واصناف كثيرة جدا ومن بين الطرق الشهية غير التقليدية هي مكرونة خضرا بالجبنة الشيدر.



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نقدم لكم طريقة عمل مكرونة خضرا بالجبنة الشيدر بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير مكرونة خضرا بالجبنة الشيدرنصف كيلو مكرونةبصل مفروم فرمًا ناعمًا3 فصوص ثوم1 ملعقة كبيرة دقيقكوب ماء2 كوب حليب سائل2 كوب جبن شيدر1 ملعقة صغيرة زبدةجبنة بارميزانلون طعام اخضرطريقة عمل مكرونة خضرا بالجبنة الشيدر* ذوّبي الزبدة في قدر على نار هادئة وشوحي البصل والثوم حتى يذبلا جيدا ثم أضيفي الدقيق وحرّكيه جيدا.* قومي بسكب الماء واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكوّنات ثم ضعي المكرونة اللولبيّة والحليب السائل وحرّكي جيدًا لحوالى 10 دقائق حتى تصبح المكرونة لينة جدا.*عند الشعور بكمية الصلصة أصبحت قليلة أضيفي كمية صغيرة من الماء أو الحليب وعندما تبدأ المعكرونة بالنضوج، ضعي جبن الشيدر وحرّكي حتى يذوب .* قومي بتسخين الفرن على حرارة 200 درجة مئوية ثم قومي بسكب مزيج المكرونة في صينية فرن واخبزيه لحوالى 10 دقائق ثم يقدم ساخن بالهنا والشفا.