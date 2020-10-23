

استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2020 أمام الجنيه المصرى استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2020 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 23-10-2020، في بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.65 جنيه للشراء.

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