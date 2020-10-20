

ارتفاع جديد في أسعار الذهب ارتفاع جديد في أسعار الذهب

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب، اليوم الخميس، في منتصف التعاملات بقيمة جنيهين.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار الذهب سجلت سعرًا يبدأ من 716 جنيهًا لعيار 18، وسجل عيار 21 نحو 836 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 955 جنيهًا.



وتابع عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الجنيه الذهب سجل 6688 جنيهًا، فيما سجل السعر العالمي الأوقية نحو 1920 دولارًا.

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وتراجع الذهب، اليوم الخميس، إذ عوض الدولار بعض الخسائر بعد شكوك حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.أسعار الذهب عالمياوهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.57 بالمئة إلى 1913.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:06 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن مستوى 1931.01 دولار للأوقية الذي سجله، أمس الأربعاء، وكانت أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر، وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1916.60 دولار.وتعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة، أمس الأربعاء، عندما اتهم الرئيس دونالد ترامب، الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.وبددت تلك الأنباء الإقبال على المخاطرة، ورفعت الدولار مقابل عملات منافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وارتفعت الأسعار أكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم، وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.وينتظر المستثمرون الآن المناظرة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب ومنافسه جو بايدن، مساء اليوم، وكذلك صدور تقرير إعانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 24.85 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.32 دولار، ولم يشهد البلاديوم تغيرا يذكر، وسجل 2403.81 دولار.